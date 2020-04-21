Ученые из Америки провели исследование, в ходе которого выяснили, на что похоже воспаление легких при COVID-19. Бытует мнение, что оно чем-то напоминает высотный отек легких.

Напомним, что высотный отек легких не связан с нарушением сердечной деятельности и возникает у здоровых не акклиматизированных людей при быстром наборе высоты, например при восхождении в горы. Причина отека — сочетание повышенного давления в легочной артерии (из-за действия гипоксии) и увеличения проницаемости капиллярного эндотелия.

Американские ученые считают, что это ошибочное мнение и, несмотря на схожие черты, нельзя приравнивать пневмонию при COVID-19 к высотному воспалению легких.



В ходе последнего исследования ученые сравнили сходства и различия между острым респираторным дистресс-синдромом и высотным отеком легких. Главное отличие этих состояний в том, что пациентам требуется совершенно разная терапия.

Также не стоит забывать, что у этих заболеваний разная причина возникновения. Острый респираторный дистресс-синдром возникает в результате воспаления в ответ на вирус SARS-CoV-2, а высотное воспаление случается, когда происходит чрезмерная гипоксическая легочная вазоконстрикция.

Например, пациентов с высотным воспалением легких можно лечить с помощью кислородных баллонов, которые помогут снизить давление в легочной артерии и всего за пару часов уменьшить отек.

В случае с коронавирусом такая терапия не всегда эффективна, а в некоторых случаях и губительна. Неоднократные исследования показали, что длительное пребывание на аппарате ИВЛ хотя и помогает пациенту дышать, но может вызвать серьезные проблемы со здоровьем в будущем.

На данный момент в мире не существует единого протокола для обследования пациентов с предположением на COVID-19, поэтому нельзя сравнивать пневмонию при коронавирусе с воспалением легких при других заболеваний, считают авторы работы.