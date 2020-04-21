«Волонтеры Победы» поздравляют ветеранов ВОВ с днем рождения

Активисты движения «Волонтеры Победы» поздравили с 95-летним юбилеем жительницу Вологды Александру Петровну Иконникову. Ребята исполнили под окнами пенсионерки песню крокодила Гены, растянули поздравительный плакат и вручили Иконниковой подарки.

«„Волонтеры Победы“ Вологодской области даже в режиме самоизоляции поздравляют наших ветеранов с праздниками. Сегодня мы поздравили с днем рождения Александру Петровну Иконникову и вручили ей подарки. Александра Петровна очень обрадовалась нашему поздравлению. Нам очень хотелось ее обнять, но мы не смогли, поскольку в связи с распространением коронавирусной инфекции запрещены любые контакты. Оставайтесь дома, будьте здоровы!» — прокомментировали вологодские активисты.

Александра Петровна Иконникова застала войну в 16 лет. В 1941 году она находилась на курсах повышения квалификации в Ленинграде. Однако вместо учебы девушке пришлось рыть противотанковые рвы и строить укрепления.

Плакаты и поздравления подготовили также представители движения «Волонтеры Победы» из Крыма и Калининградской области для Тумакова Владимира Васильевича и Бочарова Петра Прокопьевича, которым исполнилось 93 и 97 лет соответственно.

