В США предлагают срочно наращивать темпы тестирования на коронавирус

Американские ученые утверждают, что для сохранения экономики и быстрого выхода из карантина США должны экспоненциально расширить свои возможности тестирования и сосредоточиться на тех, кто наиболее вероятно распространяет коронавирус.

По состоянию на понедельник, 20 апреля, количество тестов в США составило от 130 000 до 160 000 в день. Для страны с населением около 329 миллионов человек, США должны утроить ежедневную скорость тестирования.

Соединенные Штаты не проводят достаточно серьезных испытаний. И что еще хуже, мы тестируем не тех людей. Чтобы безопасно открыть предприятия и возродить американскую социальную жизнь, нам нужно провести еще много тестов и сосредоточить их на людях, наиболее склонных к распространению COVID-19, а не на больных пациентах, — говорят онколог Иезекииль Эммануэль и нобелевский лауреат по экономике Пол Ромер.

Эксперты призывают ежедневно проводить не менее 500 000 тестов. Для этого США нужны соответствующие мощности. Центры по контролю и профилактике заболеваний в настоящее время отдают приоритет пациентам, которые уже госпитализированы и имеют симптоматические заболевания, а затем пациентам высокого риска, таким как лица старше 65 лет или лица, страдающие иными недугами.

По мнению специалистов, в этом главная ошибка американских исследователей. Ромер и Эммануэль считают, что в первую очередь нужно тестировать бессимптомных людей, которые могут распространять болезнь, даже не зная о том, что они инфицированы.

Эксперты предлагают сосредоточиться на четырех группах американцев: работники сферы здравоохранения, сотрудники фармкомпаний и те, кто поддерживает доставку медикаментов и медицинского оборудования, суперраспространители и те, кто их окружает, а также люди, которые работают даже в период эпидемии.

Например, в продуктовых магазинах работают 3 миллиона человек. Для проверки всех участников этой группы раз в неделю потребуется около 1 миллиона тестов в день. «В настоящее время нам не хватает инфраструктуры для этого», — говорится в статье.