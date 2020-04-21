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В России празднуется День местного самоуправления

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© kamprok.ru

© kamprok.ru

Во вторник, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления. Этот праздник был учрежден указом президента страны Владимира Путина в 2012 году.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления направила по этому случаю поздравление муниципальному сообществу России. В тексте поздравления говорится о большой роли муниципальных властей в решении социальных и общественных вопросов.

Еще в документе указано, что 2020 год станет судьбоносным для всей системы местного самоуправления:

Нам предстоит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию нашей страны, в которой предлагается еще больше усилить роль местного самоуправления, сделать его частью единой системы публичной власти в Российской Федерации. Это, безусловно, будет способствовать совершенствованию ресурсного обеспечения местного самоуправления, даст ему — а значит и вам — новые полномочия, но и повысит ответственность за принимаемые решения.

Глава Института новейших государств Алексей Мартынов напомнил в интервью «Ридусу», что местное самоуправление — это самый близкий к населению уровень публичной власти. От эффективности работы муниципальных служащих в значительной степени зависит социальное самочувствие людей, поскольку именно они совместно с различными объединениями неравнодушных граждан решают важные задачи по повышению качества жизни каждого человека. Речь идет и о развитии социальной инфраструктуры на местах, и о решении проблем экологии, и об обеспечении порядка в сфере ЖКХ. «Это именно то, что дает прямую обратную связь», — заключил эксперт.

Российские органы местного самоуправления имеют богатую историю. Их предшественниками были земские собрания, которые в XIX веке занимались хозяйственными и общественными вопросами на местах. В ведении этих собраний находилось открытие больниц и школ, а также строительство дорог.

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