Facebook будет удалять сообщения об акциях протеста в США

Администрация социальной сети Facebook намерена удалять записи, которые касаются протестов против санитарных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции в США. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил пресс-секретарь Facebook Энди Стоун.

Ранее акции протеста планировались в штатах Нью-Джерси, Калифорния и Небраска.

Стоун отметил, что массовые мероприятия в вышеперечисленных штатах являются неприемлемыми поскольку они противоречат рекомендациям властей относительно социального дистанцирования.

18 апреля в ряде штатов прошли протесты с требованием отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах митингующие требовали также немедленной отставки губернаторов.