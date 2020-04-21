Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев

Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них. Также доклад предусматривает изменение структуры Военно-морских сил страны в целом. Больше внимания нужно уделить беспилотным средствам, которыми легче пожертвовать из-за их меньшей стоимости, сообщило издание Defense News.

Эти изменения соответствуют желанию Пентагона снизить значение авианосцев как центрального элемента построения флота, а также не увеличивать количество эсминцев и крейсеров в перспективе. Аналитики считают оптимальной структуру ВМС с девятью авианосцами и 65 беспилотными надводными кораблями или судами с небольшим экипажем.

В докладе предусматривается использование от 80 до 90 крупных надводных кораблей и увеличение числа малых боевых единиц с 55 до 70, что значительно больше, чем в настоящее время состоит на вооружении. Военно-морской флот параллельно работает над собственной оценкой новой структуры, которая должна быть тесно увязана с плотной интеграцией с морской пехотой.

По словам отставного военного, аналитика ВМС Telemus Group Джерри Хендрикса, сокращение числа авианосцев навсегда изменит возможности постоянного присутствия военно-морского флота США в различных регионах земного шара и заставит переосмыслить саму военную доктрину.

«Модели развертывания, которые мы установили и все еще сохраняем, были разработаны для 15 авианосцев. Так что, все они развалится. Это изменит реалии. Такой шаг будет сигнализировать о новой схеме развертывания военно-морского флота», — цитирует его слова Business Insider.

Сокращение количества авианосцев может оставить без их поддержки американские силы в некоторых районах земного шара в чрезвычайной ситуации. Если их останется девять, то реально у ВМФ в наличии в любой момент времени будет шесть или семь. Один, как правило, находится на дозаправке и капитальном ремонте, еще один или два — на техническом обслуживании.

Доклад также указывает, что надводному флоту необходимо коренным образом измениться, чтобы противостоять китайской угрозе. Как сказал в конце прошлого года начальник главного штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей, сложно бороться кораблями стоимостью в два миллиарда долларов с противником, который производит небольшие беспилотные средства с очень высокой скоростью. Соединенным Штатам необходимо «изменить образ мышления» в этом плане.

Министр обороны США Марк Эспер проявил большой интерес к структуре ВМС. В марте он поручил провести в ближайшее время серию военных игр и учений, чтобы найти пути к «более легкому» военно-морскому флоту. Однако глава Пентагона отметил, что любые важные решения будут основываться на новом плане, который подготовят грядущим летом.



«Я думаю, что это действительно будет новый фундамент. Он даст нам общее направление, в котором мы должны идти, и я думаю, что это сильно изменит ситуацию с точки зрения будущего структуры флота, командования и морской пехоты», — заявил Эспер.

По его словам, министр видит большую важность сохранения авианосцев в структуре ВМС. Они демонстрируют американскую мощь, американский престиж, привлекают внимание людей и являются сдерживающим фактором. «Они дают нам большие возможности», — сказал Эспер, подчеркнув, что речь не идет о полном отказе от данного типа кораблей.

Сейчас в американском флоте около 20 малых надводных боевых кораблей. Еще 15 должны быть построены по контрактам. В перспективе — 20 фрегатов следующего поколения. Большие изменения должны произойти в количестве беспилотных надводных боевых средств.

«Мы можем создать корабли, которые будут управляться небольшим экипажем, но в зависимости от сценария в какой-то момент времени могут становиться беспилотными. Это позволило бы нам быстро увеличить их количество. Я считаю, что мы можем достичь числа в 355 единиц или больше к 2030 году», — заявил Эспер.

Сейчас разрабатывается семейство беспилотных надводных кораблей, предназначенных для «усиления наступательного удара за меньшие деньги». Они увеличивают количество целей, которые китайским военным придется обнаружить в бою.

Недавно американские военные выразили опасения по поводу испытаний российских противоспутниковых ракет, которые «угрожают США и их союзникам в космосе».