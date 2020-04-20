Шесть туристов поселились в пещере в Индии из-за пандемии

Полиция индийского штата Уттаракханд обнаружила в пещерах шестерых иностранных граждан. В естественном убежище у реки Ганг они прятались 25 дней. Туристам пришлось покинуть отели, поскольку у них закончились деньги. Уехать на родину мешали карантинные меры, введенные в стране во время пандемии, пишет газета The Indian Express.

Все шесть туристов были помещены в карантин после медицинского осмотра в больнице. Ни у кого из гостей Индии не обнаружили симптомов коронавирусной инфекции. В группе — четверо мужчин и две женщины. Двое — граждане Украины, остальные — из Турции, США, Франции и Непала.

О людях, прячущихся в пещерах, в полицию сообщили местные жители. Стражи порядка провели поисковую операцию и нашли иностранцев.

«Во время поиска было обнаружено шесть иностранных граждан, которые прятались в разных пещерах. Они заявили полиции, что находятся там с 24 марта. Ранее они жили в отелях, из которых пришлось съехать из-за нехватки денег «, — цитирует издание слова представителя местных властей.

Иностранные граждане покупали продукты питания на близлежащих рынках и готовили еду в пещерах, используя в качестве топлива сухие ветки деревьев.

Пока пандемия гонит людей из отелей в пещеры, дикие звери приходят из леса в город. Но там их приходится спасать.