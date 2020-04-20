В Турции снова ввели комендантский час из-за COVID-19

Комендантский час на четыре дня вводится в 31 провинции Турции. Строгие меры призваны остановить распространение коронавирусной инфекции во время священного для мусульман месяца поста.

«Цель состоит в том, чтобы уменьшить распространение вспышки таким образом, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни после праздника Рамадан», — цитирует «Интерфакс» слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент заявил, что комендантский час будет действовать с 23 апреля до полуночи 26 апреля. При этом месяц поста приходится на период с 24 апреля по 24 мая.

Ранее министерство здравоохранения страны сообщило о 4674 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Турции заболели более 90 тысяч человек. Число жертв достигло 123.

Ранее власти Турции уже вводили комендантский час. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о существенных успехах решительных мер правительства. Однако для главы МВД они едва не обернулись отставкой.