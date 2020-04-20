Стала известна причина смерти 22-летнего российского футболиста

Защитник московского футбольного клуба ПФЛ «Казанка» Иннокентий Самохвалов скончался от сердечной недостаточности, сообщил РИА Новости главный тренер команды Александр Гришин.

Он отметил, что в настоящее время все игроки находятся на самоизоляции, занятия на базе отменены.

Гришин признался, что потрясен произошедшим, так как ничто не предвещало беды. По его словам, Самохвалов проходил все необходимые медицинские обследования, по итогам которых у него не было выявлено никаких патологий, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что в возрасте 22 лет умер воспитанник московского футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов, игравший с лета 2018 года за «Казанку», фарм-клуба «Локомотива». Ему стало плохо во время индивидуальной тренировки.

У футболиста остались жена и сын.