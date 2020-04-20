Более 55 курсантов военной академии в Петербурге заразились коронавирусом
- 20 апреля 2020, 21:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.
COVID-19 обнаружен у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий и еще 55 студентов других факультетов.
Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
«Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается», — приводит агентство сообщение военного ведомства.
Все зараженные помещены в стационары инфекционного отделения академии. Вступавшие с ними в контакт находятся в карантине под наблюдением медиков.
В учреждении усилены меры профилактики, проводится дезинфекция помещений.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек. Заразились как пациенты, так и сотрудники этого медучреждения.
По последним данным, в России выявлено 4 268 новых зараженных коронавирусом. Общее число случаев заражения достигло 47 121. С начала эпидемии умерли 405 больных, вылечилось 3 446 человек.
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