На москвичей уже составили 17 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тысяч протоколов на сумму 70 млн рублей, сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он добавил, что за выходные дни 18−19 апреля было составлено около 3 тысяч протоколов.

По словам Данчикова, в минувший уик-энд количество нарушений сократилось на 25% относительно прошедшей недели. «Возможно, это связанно с плохими погодными условиями, но, в целом, москвичи за последние 2 дня более добросовестно и дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции», — цитирует его «Интерфакс».

Как сообщает РЕН ТВ, Данчиков также рассказал о том, что за нарушение карантина в столице за весь период эпидемии оштрафованы и помещены под наблюдение 145 человек, причем 55 из них были выявлены при помощи камер видеонаблюдения. Он также отметил, что в основном это москвичи в возрасте 30−55 лет.

Напомним, с 29 марта по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве действует режим самоизоляции. Закрыты рестораны и кафе, кинозалы и театры, фитнес-центры и салоны красоты, а также другие общественные заведения. Не работают магазины, в которых не торгуют продуктами. Запрещено посещение парков и зон отдыха, отменены все развлекательные мероприятия.

Глава Минздрава признал введенные меры эффективными.