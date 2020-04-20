СК проверяет информацию о найденном в затопленной квартире избитом ребенке

Следственные органы Краснодарского края приступили к проверке появившегося в СМИ сообщения об обнаружении в одной из квартир в Новороссийске 6-летнего мальчика с телесными повреждениями.

Выяснилось, что мать оставила его одного дома на длительное время.

Уже установлено, что 15 апреля в полицию поступил сигнал о затоплении одной из квартир. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили в помещении, частично затопленном водой из-за незакрытого крана, ребенка с многочисленными ссадинами и ушибами на теле. Его 33-летняя мать в этот момент отсутствовала.

По предварительным данным, женщина систематически истязала ребенка и надолго оставляла одного, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего», ей грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали «360» в больнице, мальчик нормально себя чувствует, хорошо ест, играет с детьми и не вспоминает о маме. Телеканалу также сообщили, что мать ребенка приходила навестить сына в больницу, но ее не пустили.

Пока мальчик находится в отделении детской хирургии, а после выписки его отправят в реабилитационный центр. Также будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав.

Соседи рассказали РЕН ТВ, что она нигде не работала, а ребенок не ходил в детский сад.

Ранее «Ридус» писал о том, что Вологодский областной суд признал виновными супругов Юлию Б. и Евгения Б. в убийстве и истязании 6-летнего приемного сына. На основании обвинительного вердикта присяжных женщину приговорили к 18 годам лишения свободы, а ее мужа — к четырем годам.