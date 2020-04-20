Мосгорсуд почти в три раза сократил срок заключения активисту Котову

Мосгорсуд отменил приговор Тверского суда по делу одного из фигурантов «московского дела» Константина Котова.

Принято решение изменить ему срок заключения с четырех лет до года и шести месяцев.

Как отмечает «Интерфакс», после апелляционного приговора Мосгосруда Котову остается провести в колонии общего режима примерно восемь месяцев.

Напомним, Котова задержали в августе 2019 года за участие в несанкционированном митинге возле здания президентской администрации. 5 сентября Тверской суд Москвы признал его виновным и с учетом более ранних административных дел осудил на четыре года лишения свободы.

В конце января 2020 года Конституционный суд поручил Тверскому суду Москвы пересмотреть приговор Котову на том основании, что судебные решения по его делу приняты в истолковании, которое расходится с конституционно-правовым смыслом статьи.

Как сообщал «Ридус», несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане. В ходе митинга несколько полицейских и росгвардейцев пострадали от распыления газа. Кроме того, на Большой Дмитровке митингующие перекрыли движение автомобилей и бросали взрывпакеты. В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских (ст. 318 УК) и еще одно — о массовых беспорядках на акции (ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК).

