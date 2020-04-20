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Депутат призвал отправить на родину лишившихся работы мигрантов

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© EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

© EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Депутат Госдумы Олег Нилов предупредил об опасности скученного проживания мигрантов в России и призвал правительство обратить особое внимание на тех из них, кто остался без работы и лишен возможности лечиться.

По словам Нилова, в настоящее время насчитывается 10 с лишним миллионов мигрантов, которые уже остались или в ближайшее время останутся без работы и без денег.

«Если их не обеспечить едой, элементарным набором продуктов, лекарств, то и борьба с пандемией может быть напрасной», — сказал Нилов в беседе с «360». Депутат считает, что 10 миллионов скученно живущих мигрантов могут привести к «извержению вулкана».

Нилов убежден, что если их не лечить, они будут распространять коронавирус дальше, а если их не кормить, то они начнут грабить и убивать за еду.

В этой связи депутат призвал срочно вывезти на родину лишившихся работы мигрантов.

Как писал ранее «Ридус», Агентство стратегических инициатив (АСИ) обратилось к правительству РФ с инициативой приравнять мигрантов к россиянам для выплаты им пособий по безработице. Эту меру предлагается принять на время пандемии COVID-19, поскольку из-за режима тотальной самоизоляции и закрытия ряда предприятий иностранные рабочие теряют работу, но не могут уехать к себе на родину из-за закрытия границ.

Напомним, что, согласно указу президента России, на период с 15 марта по 15 июня 2020 года автоматически продлеваются документы, разрешающие жить и работать на территории РФ.

По данным МВД РФ, сейчас в стране находятся 2,5 миллиона легальных трудовых мигрантов, получивших патенты на трудовую деятельность. Их доля на рынке труда составляет 2,5%. Больше всего среди них граждан Узбекистана (1,014 миллиона) и Таджикистана (507 тысяч). В России находится также около 89 приехавших на заработки граждан Украины.

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