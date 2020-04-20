Назван средний возраст заразившихся COVID-19 в России

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла средний возраст заболевших коронавирусом жителей России.

Для женщин он составляет 47,9 года, для мужчин — 44,7 года.

Она уточнила, что 7,6% от числа заразившихся — дети до 18 лет, а 15,5% — граждане старше 65. «Это ниже, чем в других странах», — цитирует ее ТАСС.

Голикова также отметила, что в России выявлено 285 очагов заболевания. Они расположены в Коми, Якутии и Мурманской области.

По ее словам, самый низкий показатель распространения инфекции на 100 тысяч населения зафиксирован в Кемеровской области. При этом вице-премьер призвала власти регионов четко реагировать на изменения ситуации, поскольку в ближайшие две-три недели темпы заражения могут значительно возрасти, пишет ФАН.

Как сообщал ранее «Ридус», выступая на совещании, президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на заметные успехи в борьбе с распространением вируса, пик эпидемии в России еще впереди. Он также заверил, что уже в конце этой недели или в начале следующей во всех российских регионах будут развернуты дополнительные койки для больных с вирусом COVID-19.

На данный момент в 85 регионах страны России официально зафиксирован 47 121 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4268 новых случаев заражения COVID-19 и 44 летальных исхода. Полностью выздоровели 155 россиян.

Также сообщалось о том, что Россия в условиях пандемии COVID-19 оказалась одной из самых благополучных стран по количеству умерших после заражения людей, наравне с такими государствами, как Япония, Сингапур, Саудовская Аравия, Австралия и Куба. В России показатель смертности на миллион человек популяции составил 2,6.