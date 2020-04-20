Чем обернется приостановка вакцинации в России из-за эпидемии

На днях специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что они вынуждены приостановить свои массовые усилия по иммунизации на фоне растущей пандемии коронавируса. На время эпидемии в России будет приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых.

«Ридус» пообщался с педиатром, неонатологом Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России Анны Левадной, которая рассказала, как временный отказ от вакцинации может повлиять на детей.

Приостановка плановой вакцинации на несколько недель никак не должна негативно сказаться на здоровье детей. Но сказать однозначно нельзя, решение нужно принимать в каждом конкретном случае: какой возраст, образ жизни, состояние здоровья. Также надо понимать, что это вынужденная мера в рамках нарастающей эпидемии в стране. Я вообще за вакцинацию, но меры Минздрава объяснимы, так как приостановление плановой вакцинации существенно снизит поток людей в поликлиники и медицинские центры, — сообщила Анна «Ридусу».

Стоит отметить, что вакцинация новорожденных, которая проходит в первые дни жизни малышей, сохранена. Напомним, что в рамках Национального календаря профилактических прививок новорожденным делают первую вакцинацию против вирусного гепатита — в течение суток после рождения, а также прививку БЦЖ (против туберкулеза) — в течение первой недели жизни.



Все остальные прививки делаются в более старшем возрасте, но пока они недоступны для россиян. Например, прививка от кори, которая впервые делается в 12 месяцев, пока не делается, даже несмотря на увеличение количества случаев заболевания корью.

Также последние несколько лет медики боролись с распространением полиомиелита, и теперь из-за приостановки вакцинации заболевание может снова начать активно распространяться. Напомним, что первый раз от полиомиелита прививают детей в 4,5 месяца.

Ситуация критичная, но необходимая, так как сейчас на первом месте находится предотвращение эпидемии коронавируса, которая затронула почти все уголки планеты. Помимо России, плановую вакцинацию приостановили и другие страны.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения РФ, приостановка плановой вакцинации может быть актуальна до тех пор, пока ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране не стабилизируется.