Где еще содержатся частицы коронавируса

Уже известно, что люди, инфицированные коронавирусом, могут распространять аэрозольные вирусные частицы, когда они кашляют, дышат или говорят в радиусе четырех метров.

Но недавнее исследование американских ученых показывает, что вирусные частицы также могут оседать на обуви, если человек не прикрывает лицо маской или тканевой повязкой.

Радует одно, что сейчас все больше людей в мире стали носить маски. Даже если у вас нет медицинской маски, вы можете использовать обычные тканевые платки или самодельные маски, которые тоже могут сдерживать распространение выдыхаемых капель, — пишут исследователи.

Ученые проанализировали исследование врачей из Уханя, которые изучали способы распространения коронавируса в больницах. Китайские медики с 19 февраля по 2 марта собрали образцы мазков с потенциально загрязненных объектов в палате интенсивной терапии и общей палате.

Врачи также взяли пробы воздуха в помещении и на выходе из него, чтобы обнаружить пути распространения вируса. Параллельно с этим ученые исследовали тяжесть вирусных частиц, которые оказываются в воздухе после чиханья, кашля и разговора.

Как и ожидалось, после чиханья и кашля аэрозольные частицы намного больше и тяжелее, поэтому они распространяются на небольшие расстояния и быстро оседают на пол. Вместе с тем частицы попадают на обувь медицинского персонала, который разносит коронавирус по всей больнице.

Об этом свидетельствую следы коронавируса на разных поверхностях вне палаты зараженных. Но не стоит забывать, что инфекционные больницы тщательно дезинфицируются в течение дня, что снижает вероятность заболевания. В супермаркетах, аптеках и подъездах жилых домов такая гигиена вряд ли поддерживается, — говорят ученые.

Также специалисты отметили, что крошечные аэрозольные вирусные частицы могут перемещаться дальше, чем на два метра. Последние эксперименты показывают, что безопасная дистанция при пандемии составляет четыре метра.

В одном китайском исследовании была еще одна хорошая новость: защитное снаряжение, которое носят сотрудники больницы, похоже, полностью препятствует вирусной инфекции. По состоянию на 30 марта никто из сотрудников больницы Хуошэншань не был заражен, несмотря на широкое загрязнение воздуха и поверхностей.

К сожалению, не все больницы могут позволить себе полноценную защитную форму для сотрудников, поэтому все чаще коронавирусом стали заболевать медики.