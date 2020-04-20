Как Гонконг стал образцовым примером борьбы со вспышкой COVID

Международная команда ученых провела исследование, в котором попыталась проанализировать меры, которые приняли власти Гонконга для предотвращения вспышки коронавируса.

Ученые считают, что помогли именно грамотные жесткие карантинные меры.

По оценкам этого исследования, скорость передачи вируса, известная как среднее число зараженных людей, остается приблизительно на уровне 1 в течение 8 недель с начала февраля. Такая статистика держится уже с конца января, когда были приняты меры в области общественного здравоохранения.

По состоянию на 31 марта 2020 года в Гонконге было 715 подтвержденных случаев COVID-19, включая 94 бессимптомных инфекции, и 4 смерти среди населения численностью около 7,5 миллиона человек. Власти сразу же ввели режим ЧС и начали распространять карантинные меры.

Самое первое, что сделали в Гонконге, это закрыли все на карантин: офисные сотрудники отправлены на удаленную работу, магазины (кроме продуктовых) закрыты, снижен поток городского транспорта. Почти сразу же было введено массовое тестирование на коронавирус, которому подвергались не только прибывшие, но и все местные жители.

Несмотря на то, что уже в марте в Гонконге была стабильная эпидемическая ситуация, ежедневно на вирус тестировалось около 400 амбулаторных и 600 стационарных пациентов.

Особое внимание уделялось заболевшим людям и их окружению, с которым больные общались за 2—3 дня до попадания в больницу. Все детские лагеря, санатории и несданные новостройки были перепрофилированы под карантинные помещения, куда отправляли людей с подозрением на COVID.

Кроме того, все лица, пересекающие границу с материковым Китаем, а также лица, совершающие поездки из инфицированных стран, должны были пройти 14-дневный карантин дома или в специально отведенных местах.

Также сдерживанию эпидемии способствовали обычные люди, которые выполняли рекомендации своих властей. В самом последнем мартовском опросе 85% респондентов сообщили, что избегают людных мест, а 99% сообщили, что носят маски для лица, выходя из дома. В конце января по этим же вопросам были следующие данные: 75% и 61% соответственно.

Несмотря на близость к Китаю, где была вспышка нового вируса, Гонконгу удалось быстро справиться с эпидемией и предотвратить огромное количество смертей. Улучшенное тестирование и способность больниц справляться с новыми респираторными патогенами, а также население, остро осознающее необходимость улучшения личной гигиены и поддержания физической дистанции, помогли властям выполнять свою работу, — пишут исследователи.

Авторы статьи считают, что именно азиатская дисциплина помогла быстро выйти из эпидемии и возобновить работу на многих объектам, не подвергая экономику большому стрессу.



Похожую ситуацию можно наблюдать и в Сингапуре, который также успешно справился с распространением вируса.

Во многом действия Сингапура объяснены тем, что у них был опыт работы с вирусом атипичной пневмонии в 2002—2003 годах. Но даже тогда в Сингапуре вся система здравоохранения работала слаженно.