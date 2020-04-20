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2016837

G20: пандемия указала системные недостатки в здравоохранении

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Пандемия коронавирусной инфекции указывает на системные недостатки в организации здравоохранения и уязвимости мирового сообщества перед лицом подобных угроз. Необходимо устранять разрыв в возможностях реагирования на глобальные вызовы, заявили главы правительств «большой двадцатки» в коммюнике по итогам совещания министров здравоохранения стран G20.

В ходе видеоконференции, которая была организована Саудовской Аравией, министры G20 отметили, что в основе всех решений, которые принимаются ради «защиты жизней, борьбы с болезнями, укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения и смягчения социально-экономических последствий» на фоне пандемии коронавируса, лежат «здоровье и благополучие людей», пишет ТАСС.

При этом пандемия «высветила системные недостатки в системах здравоохранения» и «показала уязвимости в способности мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы». Необходимо повышать эффективность путем «обмена знаниями и устранения разрыва в возможностях реагирования и подготовленности».

Лидеры G20 озабочены рисками для развивающихся и наименее развитых стран, которые могут не справиться с пандемией своими силами. Необходимо повысить готовность и качество медицинских услуг, а также использовать цифровые решения «во время текущей и будущих пандемий».

Министры «двадцатки» пообещали предпринять «любые дальнейшие действия, которые могут потребоваться для сдерживания пандемии». В дальнейшем при необходимости может быть проведена новая подобная встреча.

Накануне Германия вслед за США призвала Китай прояснить вопрос происхождения COVID-19 и отреагировать на слухи о его искусственном происхождении.

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