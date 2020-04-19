Еще 28 человек умерли в Москве от COVID-19

Жертвами коронавирусной инфекции в Москве за прошедшие сутки стали еще 28 человек. Большая часть из них имела сопутствующие заболевания, сообщили в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания», — сказано в сообщении.

В числе болезней названы: гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, хроническая обструктивная болезнь легких. Три человека страдали сахарным диабетом, двое — хроническим бронхитом.

Всего в Москве от COVID-19 с начала эпидемии умерло 204 пациента.

Тем временем в столице гибнут не только от коронавируса. Пациентка городской больницы умерла на лавочке у собственного дома. Видео с места событий попало в Сеть.