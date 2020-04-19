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Россияне с начала марта получили «налом» более триллиона рублей

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© Twitter

© Twitter

Наличные средства на сумму более одного триллиона рублей выдали гражданам отделения и банкоматы российских банков с начала весны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ РФ.

В марте россияне сняли со счетов «налом» 700,9 миллиарда рублей. В апреле к ним добавилось еще 326,9 миллиарда. Итоговая сумма составила свыше 1,026 триллиона рублей.

Как пишет Bloomberg, столь сильный рост интереса к наличным средствам совпадал с введением в стране новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении либо прекращении в России режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса примут на следующей неделе.

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