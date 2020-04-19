Система пропусков в Москве разослала ошибочные sms

Ошибочные сообщения об аннулировании пропуска для выхода в город пришли некоторым москвичам 19 апреля. Их в автоматическом режиме отправила система, заявили в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы.

«Сегодня некоторые владельцы разовых цифровых пропусков получили письма об аннулировании пропусков с истекшим сроком действия. Аннулирование таких пропусков происходит в системе автоматически. Владельцам ряда разовых пропусков с истекшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН», — цитирует ТАСС пояснения пресс-службы ДИТ.

Столичные чиновники пообещали разослать этим гражданам новые sms. Уже с извинениями. Также в ДИТ напомнили о возможности проверки актуальности пропуска на специальном сайте nedoma. mos.ru. С 18 апреля функция проверки цифровых разрешений на передвижения по Москве на транспорте доступна на портале мэра города.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что с 22 апреля для пользования городским общественным транспортом подойдут только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет или социальные карты москвича и жителя Московской области.