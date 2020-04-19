Число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч
- 19 апреля 2020, 22:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В США зарегистрировано уже более 40 тысяч летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией.
По данным Worldometer, число случаев заражения COVID-19 в этой стране достигло 757 636.
По обоим показателям Соединенные Штаты значительно опережают другие страны. В Италии, занимающей второе место по количеству летальных исходов, от коронавируса умерли 23 660 человек. В Испании, идущей третьей в списке, скончались 20 453 человека.
Однако заразившихся в Испании (195 944) насчитывается больше, чем в Италии (178 972).
Общее число случаев заражения COVID-19 во всем мире достигло 2,4 млн человек. Умерли 164 485 человек, а выздоровели 614 903.
В России за последние сутки подтверждено 6060 новых случаев COVID-19. Умерли 48 человек, полностью выздоровели 234 человека. Более половины новых случаев приходится на Москву (3570 заболевших).
За весь период эпидемии в стране коронавирусом заразились 42 853 человека, 361 умер, 3 291 выздоровел.
Войти через социальные сети: