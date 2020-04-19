Число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч

В США зарегистрировано уже более 40 тысяч летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometer, число случаев заражения COVID-19 в этой стране достигло 757 636.

По обоим показателям Соединенные Штаты значительно опережают другие страны. В Италии, занимающей второе место по количеству летальных исходов, от коронавируса умерли 23 660 человек. В Испании, идущей третьей в списке, скончались 20 453 человека.

Однако заразившихся в Испании (195 944) насчитывается больше, чем в Италии (178 972).

Общее число случаев заражения COVID-19 во всем мире достигло 2,4 млн человек. Умерли 164 485 человек, а выздоровели 614 903.

В России за последние сутки подтверждено 6060 новых случаев COVID-19. Умерли 48 человек, полностью выздоровели 234 человека. Более половины новых случаев приходится на Москву (3570 заболевших).

За весь период эпидемии в стране коронавирусом заразились 42 853 человека, 361 умер, 3 291 выздоровел.