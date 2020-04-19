Навигатор научили избегать штрафов из-за карантинных мер

Посещение некоторых зон в российских городах теперь чревато административным протоколом, беседой в отделении и даже штрафом. Житель Санкт-Петербурга решил доработать пешеходный навигатор Sight Safary, «научив» его обходить парки, скверы и другие места, закрытые властями на период пандемии коронавирусной инфекции.

«Доработали наш алгоритм навигации с учетом этих изменений. Пока только веб-версию. Теперь при включенном COVID-режиме маршрут будет обходить парки и прочие зеленые зоны, а не вести через них. Парки на карте при этом будут отмечаться красным цветом, а не зеленым», — рассказал автор проекта — сотрудник университета ИТМО Егор Смирнов.

По его словам, никаких точных списков запрещенных для посещения зеленых зон в Санкт-Петербурге не существует, поэтому разработчики «на всякий случай» заблокировали их все.

«Но помните, вы сами несете персональную ответственность в случае посещения запрещенных участков», — подчеркнул Смирнов.

На своей странице «ВКонтакте» разработчик пояснил, как пользоваться полезным инструментом, отметив, что «лучше, конечно, вообще лишний раз не выходить из дому». Однако если выйти все-таки придется, лучше построить короткий маршрут в обход опасных участков. Навигатор покажет минимальную дистанцию, но «запретные зоны» при этом учтет.

Сейчас за прогулку по паркам, скверам, спортивным и детским площадкам Северной столицы запросто можно лишиться 30 тысяч рублей.

Тем временем в Москве 22 апреля вновь изменятся правила заполнения данных для пропусков, которые позволяют перемещаться по городу.