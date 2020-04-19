Главный тренер «Спартака» покинул Россию с помощью игрока команды

Гражданин Германии Андре Шюррле, находящийся сейчас в составе московского «Спартака», помог главному тренеру команды, своему соотечественнику Доменико Тедеско, вылететь из Москвы в Берлин, несмотря на приостановку авиасообщения из-за коронавируса.

Как сообщает Bild, Шюррле нанял частный самолет, на котором Тедеско и еще несколько игроков столичного клуба, вылетели в Германию.

Помимо Тедеско на борту находились француз Самюэль Жиго, чех Алекс Крал, нидерландец Гус Тил, а также тренер вратарей, немец Макс Урванчки. Все они были вынуждены оставаться в Москве из-за отмены регулярных рейсов.

Урванчки признался, что всей «спартаковской бригаде» пришлось пережить полтора часа тревожных ожиданий перед взлетом, поскольку все это время самолет стоял на полосе с включенными двигателями и не получал разрешения на вылет. «Незадолго до полуночи нам разрешили вылет, и мы приземлились в Берлине около двух часов», — цитирует его издание.

Тренер вратарей также рассказал, что попытки немцев организовать вылет через посольство ФРГ в Москве не увенчались успехом.

Примечательно, что о благородном поступке Шюррле стало известно вскоре после того, как появилось сообщение о решении «Спартака» отказаться от его дальнейших услуг. Дело в том, что немец играл в московском клубе на правах аренды с возможностью выкупа прав на него, но в «Спартаке» решили игрока не выкупать.

Ранее сообщалось, что руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей.