Ozon начал продавать москвичам тесты на коронавирус

Российский интернет-магазин Ozon предоставил жителям Москвы возможность приобрести тесты на коронавирус.

Как следует из информации, размещенной в приложении компании, предлагаются три варианта на выбор.

Москвичи могут сделать экспресс-тест на COVID-19 в клиниках «Медси» за 2,39 тысячи рублей, тест на дому в пределах МКАД за 4,99 тысячи рублей и тест на дому в пределах 30 км от МКАД за 5,69 тысячи рублей.

Как отмечает РИА Новости, на прошлой неделе замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России зарегистрировано около 10 тест-систем для выявления возбудителя коронавируса COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор заявил о превосходстве тестов «Вектора» над зарубежными аналогами.

Также сообщалось о запуске производства экспресс-тестов на коронавирус в Новосибирске.