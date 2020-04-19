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Жители Подмосковья смогут получать цифровой пропуск по СМС

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Для отправки заявки на получение цифрового пропуска в Подмосковье достаточно будет отправить СМС на короткий номер 0250.

При этом в сообщении необходимо обозначить цель поездки.

Для поездки на работу потребуется указать код цели, данные паспорта, номер машины, данные карт «Тройка» или «Стрелка», а также ИНН организации и ее краткое наименование, сообщает в Instagram пресс-служба правительства Московской области.

Уточняется, что код для поездки на работу — 1, в медучреждение — 2, а для других поездок необходимо указать цель и адрес.

Ранее сообщалось, что с 22 апреля в Москве изменятся правила заполнения данных для цифровых пропусков. Контроль пропускного режима в Москве, который начал действовать с 15 апреля, будет практически полностью автоматизирован.

За последние сутки в 78 регионах России подтверждено 6060 новых случаев COVID-19. Умерли 48 человек, полностью выздоровели 234 человека. Более половины новых случаев приходится на Москву (3570 заболевших). Второе место по суточному приросту занимает Московская область (709 случаев), далее следуют Нижегородская область (129) и Санкт-Петербург (114).

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