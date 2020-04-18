Число случаев COVID-19 выросло во всем мире за сутки более чем на 85 тысяч

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки число инфицированных коронавирусом выросло во всем мире на 85,7 тысяч.

Этот показатель превышает данные за предыдущий день более чем на 2 тысячи, а данные двухдневной давности — на 9 тысяч.

Количество летальных исходов увеличилось за сутки более чем на 6,7 тысяч. Днем ранее их было на 2 тысячи меньше.

По состоянию на 11:00 мск 18 апреля в мире зарегистрированы 2 160 207 инфицированных и 146 088 умерших, приводит ТАСС статистику ВОЗ.

Европа лидирует по числу инфицированных и умерших: 1 086 889 и 97 201 случаев соответственно. При этом среди стран больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в США — 716 883 и 37 659 соответственно.

Россия впервые вошла в первую десятку государств с наибольшим числом выявленных случаев заболевания. За последние сутки в 79 регионах страны выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 40 человек, выздоровели 467. По данным на утро 18 апреля, число зараженных достигло 32 008, скончались 273 человека, выздоровели 2590.