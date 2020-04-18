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Число случаев COVID-19 выросло во всем мире за сутки более чем на 85 тысяч

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© pixabay

© pixabay

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки число инфицированных коронавирусом выросло во всем мире на 85,7 тысяч.

Этот показатель превышает данные за предыдущий день более чем на 2 тысячи, а данные двухдневной давности — на 9 тысяч.

Количество летальных исходов увеличилось за сутки более чем на 6,7 тысяч. Днем ранее их было на 2 тысячи меньше.

По состоянию на 11:00 мск 18 апреля в мире зарегистрированы 2 160 207 инфицированных и 146 088 умерших, приводит ТАСС статистику ВОЗ.

Европа лидирует по числу инфицированных и умерших: 1 086 889 и 97 201 случаев соответственно. При этом среди стран больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в США — 716 883 и 37 659 соответственно.

Россия впервые вошла в первую десятку государств с наибольшим числом выявленных случаев заболевания. За последние сутки в 79 регионах страны выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 40 человек, выздоровели 467. По данным на утро 18 апреля, число зараженных достигло 32 008, скончались 273 человека, выздоровели 2590.

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