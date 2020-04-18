Доля бессимптомных случаев COVID-19 в Москве увеличилась до 60%

До 60% выросла доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно.

Неделю назад этот показатель составлял 40%.

Как рассказал в интервью программе «Время» глава столичного Депздрава Алексей Хрипун, ежесуточно в Москве выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус. По его словам, количество выявленных случаев инфицирования увеличивается в основном за счет бессимптомных носителей вируса. «Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что значительная часть россиян переносит коронавирусную инфекцию без каких-либо симптомов. Это становится понятно с увеличением числа проведенных тестов на COVID-19. По данным на 14 апреля, доля зараженных без характерных признаков болезни составляла в стране около 30%, а 17 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что доля бессимптомных носителей коронавируса в РФ составляет 45−50% от всех заразившихся.

За последние сутки в 79 регионах России выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 40 человек, выздоровели 467.

По данным на утро 18 апреля, число зараженных достигло в стране 32 008. Скончались 273 человека, выздоровели 2590. В итоге Россия вошла в первую десятку стран по количеству выявленных случаев COVID-19.