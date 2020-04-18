Духовное собрание мусульман РФ потребовало извинений от авторов сериала

Председатель Духовного собрания мусульман РФ (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что создатели сериала «Зулейха открывает глаза» должны извиниться за то, что в качестве имен и фамилий репрессированных в фильме были использованы имена современных российских представителей мусульманского духовенства.

В качестве примера Крганов назвал имя председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ, верховного муфтия России Талгата Таджуддина.

Соответствующее обращение Крганов направил в адрес генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова.

В обращении также упоминается «откровенная интимная встреча в мечети».

«Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь», — сказал муфтий в интервью ТАСС.