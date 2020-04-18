Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России

Ополченец Евгений Щербак, воевавший в подразделении Моторолы «Спарта», был депортирован в Казахстан, где его ждет тюремный срок.

Он выслан в родной город, который когда-то назывался Николаевск, потом был переименован в Кустанай, а затем — в Костанай.

Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России. Все бы было ничего, если бы в Казахстане Щербаку не грозило лишение свободы от 5 до 9 лет «за участие в незаконных вооруженных формированиях».

В беседе с изданием депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что Евгению не предоставили в России даже временного убежища, а дали много отписок из Челябинской области.

Депутат также отметил, что из-за карантина чиновников словно парализовало. «Тем не менее, они возили Евгения Щербака на границу, потом возвращали обратно — его не с первого раза выдали», — сообщил Шаргунов.

Он добавил, что нужен нормальный адвокат, который разберется с обвинениями на месте. По словам депутата, есть еще ополченцы ждущие депортации. «Прошу неравнодушных юристов как-то подключиться к этим историям», — подытожил он.