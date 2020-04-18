Нижегородских врачей бесплатно поселят в отелях на время борьбы с COVID-19

Нижегородские медики медики, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, смогут бесплатно разместиться в отелях региона на время борьбы с эпидемией. Всего возможность проживать в гостиницах получат более 750 врачей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, использовать свой номерной фонд для размещения медперсонала предложили 25 гостиниц региона. При этом выбор отеля, утверждает Никитин, будет осуществляться непосредственно медицинскими организациями и самими врачами с учетом транспортной доступности и соблюдения мер безопасности.

Перевозку медицинского персонала будут осуществлять муниципальные автобусы, которые сейчас терпят огромные убытки из-за существующих ограничений. Эта мера позволит поддержать работу муниципального транспорта в период всеобщей самоизоляции, — добавил Глеб Никитин.

«У нас дома семьи, маленькие дети, и мы, когда приходим домой, конечно, боимся заразить их. Поэтому мы очень рады этой возможности обезопасить свою семью. Не все могут жить отдельно от родных и близких», — отметила врач Вера Васенькина во время беседы по видеосвязи с губернатором Никитиным.

«Я сейчас нахожусь в одном из типовых номеров. Здесь все подготовлено. Ребята вас ждут. Питанием все врачи будут обеспечены. Мы вам очень благодарны. Берегите себя, мы в вас верим», — ответил женщине глава Нижегородской области.

За последние сутки в России зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве — 1959. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране составляет 32 007, отдельно по Москве — 18 105. С начала эпидемии вылечились 2 590 человек.