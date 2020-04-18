Экономист предложил напечатать триллионы рублей с целью избежать кризиса

Для восстановления потребительского спроса и предотвращения инфляции государство могло бы напечатать несколько триллионов рублей и отдать их в экономику, считает руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан.

«Инфляции бы от этого не возникло, потому что сейчас экономика потеряла обороты денег из-за падения спроса», — заявил он в беседе с URA.RU.

Он добавил, что со временем лишние денежные средства можно было бы изъять.

По словам экономиста, в последние годы в России наблюдался профицит бюджета, к тому же у государства достаточно низкий внешний долг, который, можно было бы увеличить.

Собеседник издания убежден, что, если бы власти выбрали предложенный им путь, стране не грозило бы длительное восстановление после кризиса, что в нынешних условиях, по его прогнозу, неизбежно.

Российские депутаты уже обратились к властям с просьбой выплатить взрослым гражданам по 25 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период режима самоизоляции. Экономист Константин Селянин заявил в разговоре с URA.RU, что государство может выплатить такие суммы из Фонда национального благосостояния.

Ранее «Ридус» выяснял, надо ли над Россией «разбрасывать деньги с вертолетов» по примеру США, где планируется раздать населению прямо в руки сотни миллиардов долларов: по 1000 наличными каждому взрослому и по 500 — на ребенка.