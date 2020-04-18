Суд признал банкротом бизнесмена, проигравшего в покер миллионы Кобзона

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом осужденного за мошенничество в особо крупном размере бизнесмена Вагифа Пейсахова.

Таким образом, было удовлетворено требование Нинель Кобзон, вдовы певца Иосифа Кобзона, говорится в картотеке арбитражных дел.

Решением суда в отношении Пейсахова введут процедуру реструктуризации долгов, а также утвердят финансового управляющего. Результаты процедуры рассмотрят 14 сентября.

«Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов Пейсахова требования Кобзон в сумме 1,5 миллиарда рублей основного долга», — приводит РИА Новости резолютивную часть судебного решения.

Как отмечает агентство, следствием установлено, что Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса и не возвращал. По настоянию певца 1 февраля 2014 года стороны заключили два договора займа на сумму более 20 миллионов долларов, которые к тому времени Пейсахов задолжал певцу.

Однако через месяц Пейсахов сообщил артисту, что не сможет выполнить обязательства по договорам, поскольку проиграл все эти деньги в покер. После обращения Кобзона в полицию было возбуждено дело о мошенничестве.

В итоге выяснилось, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долг и обманывал певца. В конце сентября 2016 года Одинцовский городской суд приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы.

В октябре 2019 года Нинель Кобзон подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании Пейсахова банкротом.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.