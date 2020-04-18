Названа самая частая причина смерти у диабетиков

Команда американских ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что люди, живущие с диабетом, в два раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность, сердечный приступ и инсульт.

Людям с таким заболеванием стоит особенно пристально следить за здоровьем сердца, так как статистика говорит сама за себя, — пишут ученые.

Среди латиноамериканцев 25% мексиканцев живут с диагностированным или недиагностированным диабетом, согласно исследованию 2019 года. Среди взрослых азиатов этот показатель составил 23% для жителей Южной Азии и 22% для жителей Юго-Восточной Азии.

Мы не можем видеть полную статистику, так как до сих пор на Земле есть многие регионы, где отсутствует нормальная медицинская помощь. Люди не только не могут обратиться за медицинской помощью, но и не могут позволить себе медикаменты для контроля над такими серьезными заболеваниями, как диабет, — говорят ученые.

Согласно многочисленным исследованиям, из людей в возрасте 45 лет и старше с сахарным диабетом второго типа только половина знают о своем риске сердечных заболеваний и инсульта.

Что касается рекомендаций по диете, то одним из примеров является ограничение макаронных изделий и картофеля. Дело в том, что при диабете крайне сложно контролировать свой вес, а крахмалистые изделия нередко провоцируют ожирение.

Например, азиаты с диабетом живут гораздо дольше, чем американцы с таким же диагнозом. Все дело не только в национальной диете, но и в индексе массы тела (ИМТ), который, как правило, у азиатов в норме.