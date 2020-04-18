Как организовать работу дома во время пандемии

Многие люди, сидящие на самоизоляции дома, жалуются на неудобства удаленной работы. Кому-то не хватает самодисциплины, хорошего оборудования или помощи коллег, другие — жалуются на то, что дети и члены семьи отвлекают от рабочего процесса.

Мы собрали 5 советов, которые помогут грамотно организовать рабочее место для продуктивной работы или учебы.

1. Долой пижаму

Балансировать ноутбук на коленях в кровати и параллельно смотреть телевизор — не лучший способ учиться или работать. Мы работаем лучше всего, когда наше рабочее пространство сводит к минимуму отвлекающие факторы.

Что подразумевает собой правильное рабочее пространство? В первую очередь это стол, стул, а также хорошее освещение. Не забывайте про проветривание комнаты, а также постарайтесь минимизировать шумы (телевизор, музыку, радио).



Также для продуктивного рабочего дня психологи предлагаются одеться так, как бы вы пошли в офис. Одно исследование предполагает, что то, что вы носите, может повлиять на ваше внимание к задаче. Возможно, именно ваша пижама мешает сосредоточиться на важных задачах.

2. Организуйте рабочее время

Студенты с хорошими навыками управления временем, как правило, лучше успевают в академическом плане. Студенты и работники должны планировать учебное расписание, разделяя свой день на блоки работы, повторения и отдыха.

«Усталость от онлайна» была определена как возникающая проблема с удаленной работой, когда в течение дня нужно все время выходить на связь в скайпе или зуме.

Одно из предложений психологов — онлайн-сессия должна быть не более 45 минут с 15-минутным перерывом. Время между сеансами следует использовать для того, чтобы отойти от компьютера и дать отдых своему мозгу, телу и глазам.

Важно вставать и передвигаться каждые 30 минут, так как на самоизоляции мы резко снизили нашу физическую активность.

3. Расписание дня

Если вы можете, поделитесь своим расписанием с другими членами семьи и попросите их помочь вам сосредоточиться, или, как минимум, не мешать. Когда у вас начался рабочий день, отключите социальные сети и закройте вкладки браузера, которые вам не нужны.

Если вы используете браузер Google Chrome, он имеет расширение под названием Stay Focusd. Вы можете использовать его, чтобы установить период времени для блокирования потенциальных отвлекающих факторов, таких как уведомления из Instagram, Snapchat и других приложений.

Многие столкнулись с проблемой нехватки гаджетов для всех членов семьи. Например, в доме всего один компьютер, который нужен папе для работы, маме для просмотра сериалов, а детям для игр. Психологи советуют заранее составить новый график пользования устройством, чтобы не нарушать интересы всей семьи.

4. Делать заметки

Наши воспоминания не являются стабильными, и мы часто переоцениваем, как много мы можем вспомнить. Мы забываем, по крайней мере, 40% новой информации в течение первых 24 часов первого чтения или его прослушивания.

Вот почему так важно делать заметки. Некоторые исследователи считают, что не важно, где и как вы делаете заметки. Самое главное — следить за хорошим процессом конспектирования. Это включает в себя написание важного вопроса, который отражает ключевые моменты изучения темы.

Используйте различные цвета и маркеры для установления связей между фрагментами информации; добавляйте новые идеи и пишите учебные вопросы на полях. Так как дома много отвлекающих факторов, яркие заметки помогут не забыть важные рабочие поручения.

5. Задавайте вопросы и просите помощи

Сейчас все — и работодатели, и сотрудники, находятся в равных условиях, когда приходится приспосабливаться к новым вариантам работы. Если у вас возникают какие-то предложения по улучшению работы, то говорите, так как это может облегчить работу не только вам, но и вашим коллегам.

Обучение или работа — это социальная деятельность. Мы учимся и работаем лучше всего, обучаясь вместе с другими, и когда отношения с коллегами легкие и непринужденные, поэтому не забывайте о тех, с кем вы работаете.

Если у вас в офисе были свои традиции, например, пятничные планерки, чаепития, или обсуждения новых фильмов, то постарайтесь сохранить их, адаптируя под карантинные реалии.