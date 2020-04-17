Волонтеры-медики получат от ЦИК и избиркомов более 2,5 млн рублей

ЦИК РФ и региональные избиркомы собрали более 2,5 млн рублей для волонтеров, принимающих участие во всероссийской акции «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях эпидемии коронавируса.

Как сообщили ТАСС организаторы акции, сумма благотворительного вклада от 15 членов ЦИК составила 1 млн 750 тысяч рублей, а общая сумма пожертвований, собранных избирательными комиссиями всего за три дня, превысила 2,5 млн рублей.

Уточняется, что в сборе средств участвовали руководящие сотрудники аппарата ЦИК и региональных избиркомов.

Как писал ранее «Ридус», председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что пустит часть своих доходов на благотворительность. Вместе с коллегами она решила перечислить часть зарплаты на помощь волонтерам-медикам.

Напомним, акция «Мы вместе» стартовала 21 марта, ее организаторами выступила платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций.

Более шести тысяч российских компаний, объединений и частных лиц подали заявки на участие в этой акции, которая направлена на поддержку нуждающихся в период эпидемии коронавируса.

