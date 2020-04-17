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Назван средний возраст умерших от COVID-19 в Коммунарке

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Средний возраст умерших пациентов с коронавирусом составляет 68,1 года, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он уточнил, что у большинства из них имелись и другие болезни.

«С 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке 20 летальных исходов подтвержденной COVID-инфекции. Средний возраст 68,1 год», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, у большинства умерших имелась сопутствующая патология в виде сахарного диабета, хронической сердечной недостаточности и других болезней.

Ранее Проценко заявлял, что подавляющее число новых случаев пневмонии в Москве имеет коронавирусное происхождение.

Напомним, 31 марта коронавирус был обнаружен у самого Дениса Проценко, а 15 апреля он сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19 и теперь здоров.

За последние сутки в России зарегистрировано 4070 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране составляет 32 007. С начала эпидемии умерли 273 человека, вылечились 2590.

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