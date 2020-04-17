Путин: борьба с COVID-19 должна сделать российскую медицину более сильной

Правительство выделило регионам более 36 миллиардов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с главами субъектов РФ о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений.

Дополнительные средства пойдут на закупку нового медицинского оборудования и дооснащение специализированного коечного фонда.

Путин призвал региональные власти использовать выделенные деньги «в высшей степени рачительно», отметив, что очередное финансовое вливание в региональное здравоохранение должно не только помочь победить вирус, но и сделать отечественную медицину «более сильной, более эффективной и доступной».

При этом напомню, что на поддержку регионального здравоохранения ранее уже было направлено более 50 миллиардов рублей. Свыше 33 миллиардов рублей ушло на переоборудование стационаров и оснащение коек для больных коронавирусной инфекцией. И еще 17,7 миллиардов рублей — на закупку современного медицинского оборудования и техники, — подчеркнул президент.

В ближайшее время, по словам Владимира Путина также будет сформирован дополнительный федеральный резерв медикаментов, оборудования и средств индивидуальней защиты для медперсонала, передает ТАСС.

Профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев считает, что региональные бюджеты несут сейчас основную нагрузку, поэтому финансовая помощь со стороны федеральных властей весьма своевременна.



«У нас первыми о своих убытках стали говорить предприниматели. И на них была сконцентрирована большая часть внимания. Хотя на самом деле основную нагрузку несут бюджеты регионов, за счет которых срочно наращивается коечный фонд, мобилизуются врачи и вообще проводятся все необходимые на данный момент мероприятия. И регионам, конечно, необходимо помочь. При этом вкладывать деньги нужно с умом, чтобы выделенные средства принесли максимум пользы не только сейчас, но и в будущем», — пояснил эксперт.

В России за сутки зарегистрировано 4070 новых случаев заражения COVID-19. Вчера количество заболевших за сутки составляло 3448.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране — 32 007, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса.

С начала эпидемии умерли 273 человека, вылечились 2590.