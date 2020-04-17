Машина без водителя насмерть сбила 86-летнего мужчину на парковке в Москве

На юге Москвы пешехода насмерть сбил самопроизвольно покатившийся автомобиль.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло 17 апреля 17:05 в районе дома 37 на улице Миклухо-Маклая.

«От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что жертвой ДТП стал 86-летний мужчина, а инцидент произошел на парковке в отсутствие водителя.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.