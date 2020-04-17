Машина без водителя насмерть сбила 86-летнего мужчину на парковке в Москве
- 17 апреля 2020, 20:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На юге Москвы пешехода насмерть сбил самопроизвольно покатившийся автомобиль.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло 17 апреля 17:05 в районе дома 37 на улице Миклухо-Маклая.
«От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что жертвой ДТП стал 86-летний мужчина, а инцидент произошел на парковке в отсутствие водителя.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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