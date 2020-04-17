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Сестру Эмина Агаларова обманули на 8,5 млн рублей при покупке масок

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© facebook.com

© facebook.com

Сестра российского певца Эмина Агаларова стала жертвой мошенников при покупке медицинских масок на 8,5 млн рублей.

По данным РЕН ТВ, Сабина Агаларова заключила договор с фирмой по поставке этих изделий для сотрудников своей компании и внесла стопроцентную оплату на счет продавца.

В итоге же медицинские маски покупателю так и не поступили, а продавец перестал выходить на связь и заблокировал номер, сообщает телеканал.

Как рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах, 17 апреля Агаларова обратилась в полицию Академического района столицы с заявлением на обманувших ее мошенников. Она уточнила, что после «сделки» фирма попросту исчезла, удалив свои контакты в соцсетях и мессенджерах.

Оперативникам предстоит выяснить, совершали ли эти мошенники и другие подобные преступления.

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыт новый способ мошенничества с цифровыми пропусками. ВТБ, Сбербанк и Росбанк обнаружили попытки обмана своих клиентов кибермошенниками, которые обзванивали потенциальных жертв с предложением «помочь» оформить цифровые пропуска и в ходе разговора пытались узнать их персональные данные.

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Комментарии (1)

  • Small 21f32705c3
    Dima Malyutinсегодня, 17:51

    хотела заработать на продаже масок что ли? куда ей столько масок на такую сумму?

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