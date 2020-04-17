Сестру Эмина Агаларова обманули на 8,5 млн рублей при покупке масок

Сестра российского певца Эмина Агаларова стала жертвой мошенников при покупке медицинских масок на 8,5 млн рублей.

По данным РЕН ТВ, Сабина Агаларова заключила договор с фирмой по поставке этих изделий для сотрудников своей компании и внесла стопроцентную оплату на счет продавца.

В итоге же медицинские маски покупателю так и не поступили, а продавец перестал выходить на связь и заблокировал номер, сообщает телеканал.

Как рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах, 17 апреля Агаларова обратилась в полицию Академического района столицы с заявлением на обманувших ее мошенников. Она уточнила, что после «сделки» фирма попросту исчезла, удалив свои контакты в соцсетях и мессенджерах.

Оперативникам предстоит выяснить, совершали ли эти мошенники и другие подобные преступления.

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыт новый способ мошенничества с цифровыми пропусками. ВТБ, Сбербанк и Росбанк обнаружили попытки обмана своих клиентов кибермошенниками, которые обзванивали потенциальных жертв с предложением «помочь» оформить цифровые пропуска и в ходе разговора пытались узнать их персональные данные.