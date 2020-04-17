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В Москве за сутки выявлено более 1,5 тысяч нарушителей введенных мер

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

На нарушителей введенных в столице ограничений было составлено за прошедшие сутки более 1,5 тысяч протоколов, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Он уточнил, что за весь период действия режима повышенной готовности в городе составлено около 13,5 тысяч протоколов, а общая сумма взысканий с нарушителей достигла 54 миллионов рублей.

«Наиболее часто нарушают установленные ограничения более молодые и активные — это молодежь и граждане среднего возраста», — цитирует Данчикова ТАСС.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, с 15 апреля, когда начали действовать электронные пропуска, в Москву не пустили около 5 тысяч автомобилей.

Напомним, водителям, нарушившим пропускной режим, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако, как отмечает ФАН, принято решение не эвакуировать на штрафстоянку их личные автомобили. Водителям без пропуска будет просто рекомендовано вернуться к месту фактического проживания. Несоблюдение данной просьбы повлечет за собой повторный штраф, а в некоторых случаях к нарушителю могут применить статью о неповиновении сотруднику полиции.

Ранее «Ридус» писал о том, что утром 15 апреля сотрудники ГИБДД при содействии бойцов ОМОНа организовали тотальную проверку цифровых пропусков у водителей автомобилей, желающих проехать в Москву на работу и в личных целях. Из-за этого во многих местах на МКАД образовались пробки.

Кроме того, социальные сети заполонили гневные посты москвичей, которые были вынуждены по полчаса и более стоять в очереди на вход в метро из-за поголовной проверки полицейскими цифровых пропусков. При этом люди стояли скученно, не соблюдая предписанную властями дистанцию в полтора-два метра и рискуя заразиться коронавирусной инфекцией.

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