«Ищут несуществующие ответы»: почему не стоит постоянно читать о COVID-19

Заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии МИП кандидат психологических наук Владимир Шляпников призвал россиян воздержаться от постоянного потребления информации о коронавирусе. В противном случае, считает эксперт, они рискуют своим психологическим здоровьем.



Шляпников обратил внимание, что сегодня ситуация с коронавирусом крайне неопределенная. Научное сообщество в настоящий момент не владеет полной картиной происходящего.

«Поэтому у людей нарастает тревога, и очень многие испытывают потребность пребывания в потоке информации о коронавирусе, чтобы найти ответы на беспокоящие их вопросы. Они пытаются чем-то заполнить пробелы и снизить неопределенность. Это вполне закономерное поведение. Но здесь надо понимать, что люди ищут ответы, которых еще не существует», — рассказал эксперт.

Если у человека присутствует навязчивое желание постоянно что-то читать о коронавирусе в интернете, то ему лучше всего огранить свое пребывание в Сети, уверен Владимир Шляпников.

Самый оптимальный вариант — ограничиться одним или двумя каналами информации. Ведь поток противоречивых сообщений будет вызывать еще большую тревогу, еще большее напряжение. Например, есть официальный ресурс Роспотребнадзора или сайт mos.ru, где собрана вся актуальная информация о вирусе. Можно взять какой-нибудь сайт, где представлены профессиональные сообщества. Весьма важно, чтобы информация шла именно из официальных источников, а не из социальных сетей или Telegram-каналов. Также необходимо обращать внимание только на мнения профессионалов, — рассуждает кандидат психологических наук.

«Сообщения, которыми сейчас пестрят всевозможные мессенджеры и социальные сети, не могут защитить человека от вируса. По сути, они бесполезны. Если что-то и появляется новое, то об этом сразу становится всем известно. А всякие слухи и домыслы, они вредят не только психологическому состоянию, но и физическому здоровью, если речь идет о неправильных рекомендациях. Так что официальные источники — это единственный способ получить объективные данные. При этом, конечно, не стоит читать о коронавирусе на ночь. Это грозит нарушением сна. Хотя чаще всего люди смотрят информацию вечером, потому что к концу дня тревога нарастает, и человек стремится найти ей какой-нибудь выход. В этом случае, на мой взгляд, надо проявить силу воли и отказаться от такой практики. Лучше отвлечься на активные виды деятельности: заняться, например, изучением иностранных языков или записаться на какие-нибудь онлайн-курсы», — заключил эксперт.

В России за сутки зарегистрировано 4070 новых случаев заражения COVID-19. Вчера количество заболевших за сутки составляло 3448. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране — 32 007, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса.

С начала эпидемии умерли 273 человека, вылечились 2590.