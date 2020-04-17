С какой проблемой столкнутся многие после окончания самоизоляции

Психологи из США опубликовали статью, в которой рассказали, с какой проблемой столкнется большинство людей после выхода из режима самоизоляции.



Помимо кризиса общественного здравоохранения и экономического спада, коронавирус также оказывает негативное влияние на наш сон. Миллионы людей борются с тревогой и страхом, а также меняют свой привычный распорядок дня из-за работы на дому.

Из-за этого многие уже столкнулись с бессонницей, а также с проблемой ранних подъемов. Психологи считают, что после окончания пандемии часть из нас долгое время будет привыкать к прежнему режиму дня.



В новом опросе, проведенном SleepStandards, чуть более 76% американцев заявили, что их сон пострадал из-за режима самоизоляции. У респондентов выяснили, почему коронавирус не дает им спать по ночам. Тревожность была главной причиной в 48% случаев, далее следовали беспокойство о безопасности близких людей (26%) и чувство одиночества (23%).

Также почти 50% опрошенных заявили, что стали позже засыпать и просыпаться из-за ненормированного режима дня. Снижение физической активности сказалось на качестве сна, поэтому многие люди, находящиеся на самоизоляции, страдают бессонницей.

46% опрошенных сказали, что изоляция от новостей помогла им лучше спать, в то время как 40% читали перед сном, чтобы улучшить свой сон. Особенно это касается старшего поколения, которое привыкло перед сном смотреть сводку новостей.

Психологи считают, что просмотр новостных передач, в которых сейчас говорят исключительно о коронавирусе, нежелателен для впечатлительных людей, беременных и пенсионеров. Тревожные мысли и переживания могут вызвать не только бессонницу, но и длительный стресс.



Еще 20% опрошенных сказали, что они медитируют или занимаются йогой, чтобы лучше расслабиться вечером и крепче спать.