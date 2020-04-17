Ассоциация НОМ запустила серию обучающих вебинаров для наблюдателей

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) объявила о запуске обучающих вебинаров для желающих стать наблюдателями на голосовании по предложенным президентом России Владимиром Путиным конституционным поправкам.

Первый вебинар состаялся в пятницу, 17 апреля на платформе nom24.ru.

«Все наши вебинары носят как обучающий, так и просветительский характер. На первый вебинар называется „Правовые основы общероссийского голосования и организация общественного наблюдения в период его проведения“», — отметил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Точенов.

Он добавил, что следующие вебинары состоятся 24 и 30 апреля, 7 и 14 мая.

По мнению председателя НОМ, вебинары, которые проводятся возглавляемой им организацией, актуальны сегодня как никогда.

«В связи с распространением эпидемии коронавируса большинство желающих поучаствовать в наблюдении за будущим голосованием по Конституции вынуждены соблюдать режим самоизоляции и работать именно в таком формате», — заявил Точенов.

Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Виктор Блажеев напомнил, что необходимость внесения поправок в Основной закон назрела довольно давно.



Нашей Конституции 27 лет, и принималась она в очень непростой политической и экономической обстановке. Сейчас ситуация совершенно иная. Поэтому нужно поменять несколько позиций. К примеру, сейчас наша страна готова к распределению полномочий между различными ветвями власти. Сильная президентская власть, когда все рычаги управления находятся в руках первого лица государства, не совсем актуальна. Это вполне закономерный процесс, — сказал Блажеев.

«При этом речь идет именно о поправках, а не об изменении Конституции. Основные главы, посвященные правам и свободам гражданина, а также основам конституционного строя, остаются без изменений. Поэтому мы и проводим общенародное голосование, а не референдум. Если бы изменения вносились в основные главы, тогда, разумеется, стоило бы провести референдум», — добавил эксперт.

Изначально общероссийское голосование по внесению в Конституцию поправок должно было состояться 22 апреля. Но 25 марта президент Владимир Путин заявил в телеобращении к россиянам, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции голосование будет перенесено на более поздний срок.

Президентский законопроект о поправках к Конституции был принят Госдумой 11 марта. В тот же день документ был одобрен Советом Федерации, а после поправки главы государства поддержали законодательные собрания регионов РФ. Конституционные изменения вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.