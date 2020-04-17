О чем врут производители детских соков

Специалисты в области здравоохранения и питания рекомендуют детям не употреблять напитки с добавлением сахаров или непитательных подсластителей. Но таких напитков большинство, в том числе и среди продукции, предназначенной для детей.

Мало кто из родителей читает этикетки продуктов, они покупают сок или напиток с пометкой „детский“, не глядя на состав, — пишут авторы исследования.

Например, на этикетке более чем 60% напитков с добавлением сахара значится, что продукт подходит для детей или людей, соблюдающих диету, в то время как более трети напитков с фруктами, изображенными на упаковке, не включают натуральный сок.



Несмотря на то, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) следит за правильностью этикеток продуктов, оно не может выставить претензию к изображениям на упаковке. Это значит, что любой производитель вправе поместить на коробку сока любой фрукт, даже если он не содержится в составе напитка.

В ходе исследования ученые проанализировали этикетки и ингредиенты самых продаваемых детских соков и других напитков, в том числе брендов, у которых годовой объем продаж составляет не менее 10 миллионов долларов. Чтобы сравнить подобные продукты по брендам и категориям, они сосредоточились на фруктовых ароматизированных напитках, которые часто выпускаются под названием «сок».

Исследователи выявили 39 фруктовых напитков, которые сильно различаются в количество сока. У семи производителей содержание сока достигало 100%, у одиннадцати соки были явно разбавлены водой, восемь напитков вообще не содержали в себе натуральный сок, зато имели большой процент подсластителей и ароматизаторов.

FDA считает, что производители детских напитков обязаны заявлять на упаковке, что их продукт не содержит 100%-ный сок.



Также большинство производителей вводят покупателей в заблуждение надписями «100% витамина С» и прочими «витаминными» лозунгами, хотя, по заявлению специалистов, ни один из проверенных напитков не содержал такого количества витаминов.

Почти все напитки (97%) демонстрировали изображения фруктов на лицевой стороне упаковки, даже если они не содержали сок из изображенных фруктов или любой сок вообще. Исследователи обнаружили, что даже при том, что этикетки изображали 19 различных фруктов, яблочный сок был основным в продуктах, содержащих сок в качестве ингредиента.



Такое несоответствие упаковки с содержимым особенно часто встречалось в детских соках. Специалисты считают эти пункты серьезным нарушением, так как большое количество сахара, ароматизаторов и несоответствие заявленных фруктов могут вызвать аллергию у ребенка, а также привести в дальнейшем к ожирению.

