Кластер «Таврида» запустил онлайн-марафон, посвященный борьбе с COVID-19

Арт-кластер «Таврида» и социальный проект «Жить» запустили международный онлайн-марафон. Участники марафона должны сочинить куплет на мотив песни Игоря Матвиенко «Жить», исполнить его на родном языке перед камерой и опубликовать видео в социальных сетях с хештегами #ЖИТЬ, #МыВместе и #Tavrida1love.

К инициативе уже присоединились более 50 молодых музыкантов из России, США, Армении, Македонии, Нигерии, Кыргызстана, Белоруссии и Туркменистана. Свои куплеты они посветили борьбе с эпидемией коронавируса. Участники марафона поют о героизме врачей, волонтеров и всех те, кто несмотря на опасность, продолжает помогать людям.

По мнению композитора Игоря Матвиенко, песня «Жить» — это обращение ко всем, кому сейчас трудно, и напоминание, что «мы все равно вместе».

«Наша жизнь перешла в онлайн-формат, теперь интернет нас объединяет. С его помощью мы видимся с друзьями, посещаем экскурсии в музеях, учимся и работаем. Почему же не спеть всем вместе тоже в интернете? Ведь когда человек поет, он счастлив. Давайте сделаем счастливым весь мир!» — сказал Матвиенко.



Арт-кластер «Таврида» включает в себя форум «Таврида», фестиваль «Таврида — АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнёт работу в 2022 году. Местом проведения большинства творческих мероприятий является Крым.