ФБР отметило интерес хакеров к разработкам по COVID-19

Пандемия коронавируса вызвала настоящий всплеск киберпреступности. Спецслужбы отмечают повышенный интерес хакеров из разных стран к исследованиям, связанным с COVID-19. Атаки особенно часто направлены на ресурсы компаний, которые заявили о разработке вакцин и лекарств, заявила заместитель помощника главы департамента компьютерной безопасности Федерального бюро расследований США Тоня Югорец.

По ее словам во время видеоконференции института Аспена, «дружный переход на удаленную работу» вызвал возникновение большого числа компьютерных уязвимостей. Ими стараются воспользоваться хакеры, некоторые из которых работают на правительства других стран.

Югорец считает, что данные государства весьма заинтересованы в сборе любой информации о коронавирусной инфекции. Особенно их интересуют разработки вакцин.

«Мы, вне всякого сомнения, зафиксировали разведывательную деятельность и вторжения в ряд учреждений, особенно публично признавших факт исследований, связанных с коронавирусом», — цитирует слова Югорец издание The Hill.

Представитель ФБР добавила, что хакерские атаки на предприятия фармацевтической отрасли отмечались и до этого. Но «они, однозначно, стали активнее во время нынешнего кризиса». При этом Югорец никак не намекнула на государственную принадлежность злоумышленников. Правда, накануне был опубликован ряд рекомендаций Минфина, Госдепа, ФБР и других силовых структур по предотвращению кибератак из Северной Кореи.

Тем временем в России мошенники собрались использовать фейковую систему пропусков, чтобы обворовывать граждан во время пандемии.