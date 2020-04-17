Дым пожаров Чернобыля достиг Киева

В Киеве зафиксированы продукты горения и дым из-за лесных пожаров в районе Чернобыльской атомной электростанции. Мэрия призвала граждан закрыть окна и оставаться дома. По данным властей, радиационный фон в городе остается в пределах нормы.

«В столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения», — цитирует ТАСС заявление киевской мэрии.

Специалисты назвали в числе основных причин задымления «пожары в Чернобыльской зоне и в Житомирской области, а также северо-западный ветер».

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 16 апреля заявила о новых очагах тления сухой древесины возле Чернобыльской АЭС. Огонь раздули сильные порывы ветра. Спасатели утверждают, что источники горения «не являются масштабными и не имеют угрожающий характер».

Пожар в районе Чернобыльской атомной электростанции начался 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел. Их жителей эвакуировали еще в 1986 году в результате аварии на АЭС. Пламя частично затушили обильные дожди вечером 13 апреля.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 14 апреля заявили, что огонь в зоне отчуждения ликвидирован, однако еще несколько дней возможно тление в очагах возгорания. Несколько подозреваемых в поджогах задержаны полицией. Идет следствие.

Также лесные пожары возникли в Житомирской области. ГСЧС 16 апреля зафиксировала 48 очагов возгорания, уничтожено примерно 50 гектаров леса.