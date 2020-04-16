Мертвое тело нашли в мастерской Большого театра
- 16 апреля 2020, 23:35
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Тело 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли полицейские в подвале мастерской Большого театра на улице Плеханова. Администрация художественно-производственного комплекса заявила, что погибший — сотрудник одной из подрядных организаций. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Человек, который был найден в подвале мастерской ГАБТа, не является сотрудником Большого театра», — цитирует агентство слова собеседника.
На месте происшествия работает следственная группа.
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