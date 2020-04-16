Мертвое тело нашли в мастерской Большого театра

Тело 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли полицейские в подвале мастерской Большого театра на улице Плеханова. Администрация художественно-производственного комплекса заявила, что погибший — сотрудник одной из подрядных организаций. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Человек, который был найден в подвале мастерской ГАБТа, не является сотрудником Большого театра», — цитирует агентство слова собеседника.

На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее стало известно о задержании в Москве адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова — Александра Вершинина.